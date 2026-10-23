Secretaría del Trabajo de Coahuila alerta sobre riesgos en ofertas laborales

La Secretaría del Trabajo de Coahuila exhortó a los jóvenes a verificar la autenticidad de las ofertas laborales que circulan en internet y redes sociales, ante el riesgo de que grupos delictivos utilicen supuestas vacantes para reclutar personas, informó la titular de la dependencia, Nazira Zogbi Castro.

La funcionaria recomendó evitar el contacto con plataformas cuya procedencia no esté debidamente identificada y abstenerse de proporcionar información personal sin confirmar previamente la legitimidad de las ofertas.

Como medida preventiva, pidió a quienes buscan empleo consultar únicamente los canales oficiales de la Secretaría del Trabajo y del Servicio Nacional de Empleo, así como las cuentas institucionales de ambas dependencias en redes sociales. "Siempre pedimos que atiendan los canales oficiales, que son la página de la Secretaría del Trabajo, la página del Servicio de Empleo y las redes sociales de ambos", señaló.

Zogbi Castro aclaró que, hasta el momento, la dependencia estatal no tiene conocimiento de casos específicos de jóvenes reclutados en Coahuila mediante falsas ofertas laborales. No obstante, invitó a la población a reportar cualquier situación sospechosa y acercarse a las autoridades para recibir orientación.

Agregó que la Fiscalía General del Estado ha emitido alertas sobre este tipo de prácticas y aseguró que las situaciones que se presentan en la entidad reciben atención inmediata por parte de las instancias competentes.

La secretaria reiteró el llamado a los jóvenes para que extremen precauciones durante la búsqueda de trabajo, comprueben la identidad de quienes publican las vacantes y utilicen fuentes institucionales antes de establecer contacto o compartir sus datos.