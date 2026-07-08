SAT instala oficinas móviles en Candela y Piedras Negras: trámites fiscales al alcance

SALTILLO, COAH.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) instalará oficinas móviles en los municipios de Candela y Piedras Negras este jueves 9 de julio, como parte de una estrategia nacional para acercar los servicios fiscales a la población y reducir los traslados hacia las administraciones desconcentradas.

La jornada forma parte del programa Oficina Móvil, mediante el cual el organismo busca facilitar la realización de diversos trámites a contribuyentes que residen en municipios alejados de las oficinas tradicionales o que enfrentan dificultades para desplazarse.

La estrategia, coordinada a nivel nacional, se desarrolla del 6 al 10 de julio en 24 estados del país con el propósito de ampliar la cobertura de atención tributaria y acercar los servicios hacendarios a comunidades con acceso limitado.

En Coahuila, la autoridad fiscal habilitará dos módulos de atención simultánea el jueves 9 de julio. Uno de ellos operará en el municipio de Candela, sobre la avenida Benito Juárez sin número, en la colonia Centro.

De manera paralela, otra unidad móvil brindará servicio en las instalaciones de la empresa General de Cable de México del Norte, S.A. de C.V., ubicadas en el edificio número 18 del Parque Industrial Piedras Negras, en la colonia San Felipe.

El SAT informó que el programa contempla la operación coordinada de 47 módulos itinerantes distribuidos en 46 municipios del país, con una meta de atención de 5 mil 500 personas durante la semana de actividades.

Para alcanzar ese objetivo, el organismo mantiene mecanismos de colaboración con dependencias de los gobiernos federal y estatales, con el fin de ampliar la cobertura de los servicios tributarios.

En el caso de Piedras Negras, la instalación del módulo dentro del parque industrial busca facilitar la regularización de la situación fiscal de trabajadores del sector manufacturero sin que deban ausentarse de sus centros laborales, favoreciendo el cumplimiento de las obligaciones fiscales establecidas en el Código Fiscal de la Federación.