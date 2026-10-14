Saltillo celebra el festival Entre Flores y Amores por el Día de Muertos

SALTILLO, COAH.- Con talleres gastronómicos, exposiciones artísticas, encuentros literarios y una ofrenda en memoria de mujeres víctimas de feminicidio, el Museo de la Katrina celebrará el festival "Entre Flores y Amores" del 26 de octubre al 2 de noviembre.

Cynthia Fuentes, directora del recinto, informó que el programa contempla cerca de 10 actividades culturales y artísticas para conmemorar el Día de Muertos, algunas de las cuales tendrán cupo limitado y requerirán reservación.

Una de las principales actividades será el "Altar de Luz", una instalación dedicada a las mujeres víctimas de feminicidio en Coahuila, que se colocará en la fachada del museo los días 1 y 2 de noviembre.

La ofrenda tendrá tonos violetas y velas, e incluirá zapatos de mujer intervenidos artísticamente. Fuentes invitó a familiares de víctimas, colectivos, colectivas, músicos y ciudadanos a sumarse a la iniciativa mediante su participación y la donación de calzado.

La jornada también contempla una lectura de poemas a cargo de Ver Hernández. Durante ambos días, el museo ofrecerá acceso gratuito en un horario especial de 9:00 a 22:30 horas, con la opción de realizar una aportación voluntaria.

Las actividades comenzarán el lunes 26 de octubre con un taller de elaboración de paella impartido por Mónica Silva en la cocina del Museo de la Muñeca. La experiencia incluirá preparación, cocción y degustación, con reservación previa.

El martes 27 se realizará "Catrinízate", un recorrido guiado por Cynthia Fuentes para conocer la historia del recinto, su museografía y el proceso de elaboración de las catrinas. Los asistentes también crearán calaveritas literarias que serán evaluadas por un jurado especializado. Los premios incluirán dos cenas y un vino conmemorativo de temporada.

El museo también ofrecerá sesiones fotográficas con personas caracterizadas de catrinas en las salas de exposición, mediante programación previa. Quienes estén interesados podrán consultar con la directora la contratación de servicios de caracterización y maquillaje.

Fuentes invitó a las personas interesadas a contactarla directamente por WhatsApp para solicitar información, reservar espacios o participar en las actividades.