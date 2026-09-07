Operativo Bronce en Saltillo: 236 vehículos enviados al corralón

SALTILLO, COAH.- La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha reubicado 2 mil 173 vehículos en estado de abandono en la vía pública durante lo que va del año, mediante el Operativo Bronce.

Del total, 236 unidades fueron aseguradas y enviadas al corralón luego de que sus propietarios hicieron caso omiso a la notificación para reubicarlas.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix explicó que el operativo busca fortalecer la seguridad ciudadana, debido a que los vehículos abandonados pueden obstruir vialidades y banquetas, afectando a peatones y automovilistas. "A petición de las y los vecinos de diversos sectores, retiramos las unidades en abandono, para evitar que acumulen basura, fauna nociva o sean puntos de riesgo", señaló.

Agregó que el Operativo Bronce también permite detectar si los vehículos cuentan con reporte de robo.

Garza Félix indicó que la instrucción del alcalde Javier Díaz González es trabajar desde múltiples áreas para fortalecer la seguridad en Saltillo.

El operativo es realizado por la Subdirección de Tránsito y mantiene una estrecha relación con la ciudadanía, pues son los vecinos quienes reportan unidades que llevan semanas o meses sin moverse y que, en ocasiones, no pertenecen a nadie del sector.

La intervención registra un incremento de 69 % respecto del mismo periodo del año pasado. En esa etapa se habían reubicado mil 283 vehículos, mientras que este año suman 2 mil 173, es decir, 890 unidades más.

La subdirectora de Tránsito, Zulema Banda Alemán, informó que los reportes pueden realizarse al 414-11-14 de la Policía Municipal, al 911 o mediante los grupos de seguridad de WhatsApp. Una vez que los agentes acuden al sitio, verifican si el vehículo se encuentra efectivamente en estado de abandono. Si se confirma, se notifica al propietario.

Cuando transcurren ocho días y la unidad permanece en el lugar, es enviada al corralón. "Si acudimos y no tiene estado de abandono, solo se levanta constancia de ello", precisó Banda Alemán.

El Operativo Bronce atiende reportes vecinales sobre vehículos abandonados que permanecen durante semanas o meses en la vía pública. De las 2 mil 173 unidades reubicadas este año, 236 fueron aseguradas y enviadas al corralón por incumplir la notificación.