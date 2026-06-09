Operativo especial en Saltillo por la Copa Mundial de Fútbol

SALTILLO, COAH.- El Secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Hugo Gutiérrez Rodríguez, informó que el estado mantiene un operativo especial de vigilancia en la carretera Saltillo-Monterrey y en distintos puntos turísticos de la entidad con miras a la celebración de la Copa Mundial de Futbol y la próxima temporada vacacional de verano.

El funcionario detalló que se realizan patrullajes permanentes y operativos carrusel tanto en la autopista de cuota como en la carretera libre que conecta a Saltillo con Monterrey. Estas acciones se desarrollan de manera coordinada con la Guardia Nacional, Fuerza Civil de Nuevo León y corporaciones municipales de Saltillo, Ramos Arizpe, Santa Catarina y San Pedro.

Gutiérrez Rodríguez explicó que existe un plan integral impulsado por el Gobierno de Coahuila en el que participan diversas dependencias estatales para brindar atención y seguridad a los turistas y visitantes que llegarán a la región durante los eventos relacionados con el Mundial y el periodo vacacional. Asimismo, destacó que se mantiene presencia de las fuerzas de seguridad en los Pueblos Mágicos, carreteras, zonas turísticas y otros sitios de interés, con el propósito de garantizar la tranquilidad de quienes recorren la entidad.

El secretario señaló que las corporaciones estatales trabajan en coordinación con la Fiscalía General del Estado, autoridades federales y gobiernos municipales para asegurar que los visitantes disfruten de una estancia segura durante los próximos meses.

En relación con la posible difusión de información falsa en redes sociales, recomendó a la ciudadanía consultar únicamente fuentes oficiales y atender la información emitida por las instituciones gubernamentales. Subrayó que es importante no dar credibilidad a rumores o contenidos sin verificar y afirmó que Coahuila continúa destacando por sus condiciones de seguridad en comparación con otras entidades del país.

Respecto a la atención de visitantes, recordó que existen filtros de seguridad en distintos accesos al estado, además de la disponibilidad permanente de la línea de emergencias 911 para reportes o solicitudes de auxilio. También informó que se implementó una herramienta tecnológica que permite atender a turistas extranjeros en inglés y otros idiomas mediante un software especializado instalado en los centros de atención, facilitando una respuesta rápida y eficiente ante cualquier requerimiento.

Finalmente, reiteró que el objetivo de estas acciones es mantener un ambiente de paz, orden y seguridad para los visitantes nacionales y extranjeros que transiten por Coahuila durante el Mundial de Futbol y las vacaciones de verano.