Guardia Nacional asegura autotanque de combustible en Saltillo

SALTILLO, COAH.- Elementos de la Guardia Nacional aseguraron por la tarde un autotanque presuntamente vinculado al almacenamiento y traslado ilegal de combustible durante un operativo realizado sobre la carretera libre Saltillo-Torreón, a la altura del ejido Paila.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad, con capacidad aproximada para 45 mil litros, presuntamente era utilizada para abastecer hidrocarburo de manera clandestina.

Al arribar al sitio, los agentes localizaron la pipa abandonada, por lo que no hubo personas detenidas. Las autoridades informaron que el autotanque contenía aproximadamente la mitad de su capacidad de combustible.

La unidad fue asegurada y puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que dará seguimiento a las investigaciones para determinar el origen del hidrocarburo y deslindar las responsabilidades correspondientes.