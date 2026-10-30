Operativo Halloween en Saltillo: Seguridad para niños y familias

Saltillo, Coah. - La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevará a cabo un operativo especial por Halloween, a fin de brindar seguridad en las calles.

El comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, informó que, por indicación del alcalde Javier Díaz González, se desplegará la totalidad del estado de fuerza este próximo sábado, a fin de garantizar la tranquilidad de cientos de niñas, niños y adolescentes que salen a las calles a pedir dulces.

Hizo un llamado a las madres y padres de familia a acompañar en todo momento a los menores de edad durante sus recorridos, así como a los automovilistas a conducir con cortesía y precaución ante la presencia de peatones.

También exhortó a caminar por las banquetas y reportar cualquier incidencia a los números de emergencia 911, 844-414-11-14, al ChatBot 844-893-09-09 o en los grupos ciudadanos de seguridad de WhatsApp.

Garza Félix señaló que durante estos días la cantidad de peatones en las calles se incrementa de forma considerable, por lo que se realizarán recorridos con elementos de la Policía Municipal, del Grupo de Reacción Sureste y de Tránsito, además de los 17 agrupamientos especializados, entre ellos el recientemente presentado Infancia Segura.

Se contará además con videovigilancia desde el Centro de Control y Comando (C2) y vigilancia con drones de la Comisaría.

Añadió que elementos de la Comisaría también llevarán a cabo acciones de proximidad social en distintos sectores de la ciudad, como lo han hecho en otros años, a fin de reforzar los lazos de confianza con la población.

Una de estas acciones de proximidad social, dijo Garza Félix, se llevará a cabo en la comandancia de la Policía Municipal, ubicada en Pérez Treviño y periférico Luis Echeverría Álvarez, donde el sábado repartirán dulces a niñas y niños que acudan.

La invitación a acudir, dijo, es a partir de las 17:00 horas.

Además, invitó a las familias a presenciar el altar de muertos colocado en el lobby de la institución.

El comisionado recordó que el año pasado el altar de muertos de la Comisaría de Seguridad obtuvo el primer lugar en el concurso organizado por el Gobierno Municipal.