Coahuila: IEC avala encuestas de salida para elecciones del 7 de junio

SALTILLO, COAH.- El Consejero Presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, señaló que el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) avaló a nueve empresas que fueron acreditadas para realizar encuestas de salida y conteos rápidos durante la jornada electoral que se llevará a cabo este domingo 7 de junio.

Durante una Sesión Extraordinaria celebrada este jueves, la Secretaría Ejecutiva del organismo electoral presentó el informe correspondiente, luego de verificar que las empresas interesadas cumplieran con los criterios metodológicos y científicos establecidos en el Reglamento de Elecciones.

Las firmas autorizadas son Capacitación y Asesoría Profesional (CAPRO), Enkoll, Votia Development Research, Grupo de Asesores Unidos (GAUS SC), Arias Asiain Asociados en Investigación, AEME Asesores en Mercadotecnia, Consulta Mitofsky, Electoralia Datos Eficientes, Decisiones Inteligentes y Casa OP Merc.

En la misma sesión se dieron a conocer los resultados finales de participación en el sistema "Candidatas y Candidatos, Conóceles", herramienta diseñada para que la ciudadanía consulte información sobre quienes buscan un cargo de elección popular.

De acuerdo con el reporte, al concluir las campañas electorales se alcanzó un cumplimiento del 99.74 % en la carga de información por parte de las candidaturas a diputaciones locales. De las 379 candidaturas registradas, únicamente una no incorporó sus datos a la plataforma.

Asimismo, las consejerías electorales aprobaron modificaciones a los Lineamientos que regulan las sesiones de cómputo del Proceso Electoral Local Ordinario 2025-2026, cambios que fueron solicitados por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Las adecuaciones impactan los artículos 17, 21 y 156 de dichos lineamientos, relacionados con la facultad de atracción, la integración de expedientes de cómputo y los procesos de capacitación dirigidos al personal del organismo electoral.

El IEC explicó que estas actualizaciones buscan fortalecer la organización y desarrollo de los cómputos electorales, así como garantizar que las consejerías y demás funcionarios cuenten con la preparación necesaria para intervenir en las distintas etapas del proceso, en caso de ser requerido.