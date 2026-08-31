Óscar Daniel Rodríguez Fuentes anuncia cambio de titular en el IEC

SALTILLO, Coah. - La presidencia del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) cambiará de titular en noviembre próximo, una vez que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) concluya las entrevistas y defina a la persona que ocupará el cargo.

Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, presidente del IEC, informó que las entrevistas a las 18 aspirantes están programadas para principios de octubre y, posteriormente, el Consejo General del INE someterá a votación la designación.

Precisó que la elección requiere una mayoría de al menos ocho votos y que quien resulte designada deberá rendir protesta a más tardar el 2 de noviembre. "Estamos esperando las entrevistas. Son 18 aspirantes que están esperando entrevista para efecto de poder ocupar la Presidencia", señaló.

Mientras avanza el procedimiento de selección, el IEC mantiene sus actividades de preparación rumbo al próximo proceso electoral, así como las tareas administrativas y de organización encaminadas a fomentar la participación ciudadana.

Rodríguez Fuentes añadió que el organismo también trabaja en la integración del presupuesto para el próximo año, cuyo proyecto deberá entregarse a mediados de septiembre. "Estamos trabajando el presupuesto. Esta semana tenemos una reunión para determinar el presupuesto del siguiente año; tenemos que entregarlo a mediados de septiembre", explicó.

Indicó que la Comisión de Administración del IEC ya desarrolla el procedimiento correspondiente y que, una vez concluido el proyecto presupuestal, se dará a conocer la información respectiva. De manera paralela, el Instituto mantiene labores en los municipios para preparar el proceso electoral y localizar a ciudadanos interesados en participar.

El funcionario llamó a quienes tengan interés en colaborar a consultar los requisitos y realizar su registro mediante la página oficial del Instituto Electoral de Coahuila.