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Coahuila

Saltillo celebra 60 años del Plan DN-III-E con autoridades

Desde su implementación en 1966, el Plan DN-III-E ha sido esencial para salvaguardar vidas y bienes en emergencias.

Por Staff / La Voz - 11 octubre, 2026 - 07:41 a.m.
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      Saltillo, Coah. - En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, acompañó al general de brigada de Estado Mayor Jorge González Gálvez, comandante de la Sexta Zona Militar, en la ceremonia de izamiento de bandera conmemorativa al 60 aniversario de la aplicación del Plan DN-III-E, realizada en la explanada del 69 Batallón de Infantería, en Saltillo.

      Durante la ceremonia, autoridades civiles y militares destacaron la importancia de este instrumento de auxilio a la población civil, implementado por primera vez en octubre de 1966, y que a lo largo de seis décadas ha sido fundamental para salvaguardar la vida y el patrimonio de las familias mexicanas ante desastres naturales y situaciones de emergencia.

       

      El Plan DN-III-E contempla acciones de prevención, auxilio y recuperación mediante el despliegue de personal y recursos especializados, así como la coordinación entre las Fuerzas Armadas y las autoridades de los tres órdenes de gobierno para atender a la población afectada por contingencias.

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