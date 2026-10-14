Panteón San Ignacio en Ramos Arizpe presenta descuido a días del Día de Muertos

RAMOS ARIZPE, Coah.- A dos semanas de la celebración del Día de Muertos, el panteón San Ignacio luce descuidado, con maleza en distintas áreas, deterioro en su infraestructura y espacios que representan un riesgo para quienes acuden a visitar a sus seres queridos.

De acuerdo con el testimonio de una persona que conoce las condiciones del lugar, el municipio realiza labores de limpieza apenas dos veces al año, principalmente en fechas especiales, como el Día de las Madres.

La falta de mantenimiento constante mantiene en condiciones desfavorables distintos sectores del camposanto, justo cuando se aproxima una de las temporadas de mayor afluencia de visitantes, quienes acostumbran limpiar las tumbas, colocar flores y rendir homenaje a sus familiares fallecidos.

Entre las áreas que requieren atención se encuentran los corredores centrales, donde crece la maleza, así como tumbas y espacios huecos que carecen de señalización o cintas preventivas.

Estas condiciones pueden dificultar el tránsito de los visitantes y aumentar el riesgo de accidentes, debido a que la vegetación puede ocultar huecos en el terreno.

El deterioro también es visible en las banquetas y la fachada del cementerio, lo que evidencia la necesidad de realizar trabajos de conservación para mantener el espacio en condiciones adecuadas.

La situación cobra relevancia ante la proximidad del 2 de noviembre, fecha en la que numerosas familias acuden a los panteones para recordar a sus difuntos. Sin embargo, el estado actual del San Ignacio genera preocupación sobre las condiciones en las que recibirá a los visitantes durante la celebración.

El señalamiento apunta a la necesidad de establecer labores de limpieza y mantenimiento de manera periódica, en lugar de concentrarlas únicamente en fechas especiales.

Hasta la información recabada para esta nota, no se cuenta con una postura municipal sobre las condiciones del panteón ni sobre posibles trabajos de limpieza previos al Día de Muertos.