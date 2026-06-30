INE concluye exitosamente el Proceso Electoral Local 2025-2026 en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila declaró este martes la conclusión formal del Proceso Electoral Local 2025-2026, con lo que finalizaron los trabajos de organización de la elección de las 25 diputaciones que integrarán el Congreso del Estado.

Durante la sesión ordinaria, el consejero presidente del Consejo Local del INE en Coahuila, Miguel Castillo Morales, afirmó que el proceso concluyó con resultados positivos, al destacar la participación de la ciudadanía y la coordinación entre las autoridades electorales, los tres órdenes de gobierno y los distintos actores involucrados en la organización de los comicios.

Informó que en la Jornada Electoral del pasado 7 de junio participaron más de 1.26 millones de coahuilenses para elegir a las y los integrantes del Poder Legislativo local.

La participación ciudadana alcanzó el 50.78 % de la Lista Nominal, lo que representó un incremento histórico de 11.27 puntos porcentuales respecto de procesos electorales locales comparables realizados en la entidad.

Castillo Morales subrayó además la intervención de 5,951 personas acreditadas como observadoras electorales, cifra que, dijo, refleja el interés de la ciudadanía por contribuir a la transparencia y legalidad de la elección.

El consejero presidente señaló que el proceso se desarrolló de manera ordenada y pacífica, con apego a los principios rectores de la función electoral, gracias al trabajo coordinado entre las consejerías del Consejo Local y de los ocho Consejos Distritales, el personal del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa, Supervisoras y Supervisores Electorales, Capacitadoras y Capacitadores Asistentes Electorales, las representaciones de los partidos políticos, las autoridades de seguridad y los medios de comunicación.

Asimismo, expresó un reconocimiento a la ciudadanía coahuilense por su participación como votantes, funcionarias y funcionarios de mesas directivas de casilla, personas observadoras electorales y candidaturas, al considerar que su involucramiento fortaleció la democracia en el estado.

Finalmente, Miguel Castillo Morales reiteró el compromiso permanente del Instituto Nacional Electoral con la ciudadanía de Coahuila y agradeció la confianza depositada en la institución durante todas las etapas de la elección.