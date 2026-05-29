Perrunos UAAAN organiza campaña de vacunación en Saltillo

SALTILLO, Coahuila. - Con el objetivo de proteger la salud de perros y gatos, así como fomentar la tenencia responsable de mascotas, la asociación Perrunos UAAAN llevará a cabo este viernes 29 de mayo una campaña de vacunación en las instalaciones de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN). La jornada tendrá lugar en el arco de egresados de la institución, en un horario de 11:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, y contará con el respaldo de la veterinaria Agro Vet. Durante la campaña se aplicará la vacuna quíntuple para perros y gatos a un costo accesible de 200 pesos, mientras que la vacuna antirrábica será completamente gratuita para todas las mascotas que acudan acompañadas de sus propietarios.

La campaña de vacunación se llevará a cabo en el arco de egresados de la UAAAN, de 11:00 a 14:00 horas. Se ofrecerá la vacuna quíntuple para perros y gatos a un costo de 200 pesos, y la antirrábica será gratuita.

Perrunos UAAAN destaca la importancia de mantener al día el esquema de vacunación para prevenir enfermedades en animales de compañía y reducir el riesgo de zoonosis, padecimientos que pueden transmitirse de animales a humanos. Asimismo, la agrupación protectora hizo un llamado a la ciudadanía para participar en esta jornada, al considerar que mantener al día el esquema de vacunación de las mascotas representa un acto de responsabilidad y cuidado hacia los animales y hacia la salud pública.