Piden mejorar recolección de basura

SALTILLO, COAH.- Tras la reciente ola de calor en Coahuila, Diputados Locales enviaron un exhorto a los municipios para que redoblen esfuerzos e implementen acciones para eficientizar el sistema de recolección y disposición final de la basura en sus municipios, con objeto de prevenir enfermedades y así, garantizar los derechos a la salud y medio ambiente sano de todos los coahuilenses.

El punto de acuerdo fue presentado por la diputada Yolanda Elizondo Maltos, quien consideró que sin un medio ambiente sano, no hay salud y en este sentido fue creada la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos con objeto de garantizar el derecho de toda persona a un medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable.

Sin embargo, dijo, el problema de la basura y su eliminación es un asunto primordial y recurrente que tiene un alto costo ambiental y hasta de salud pública: “Los desechos y residuos sólidos que no son recolectados y eliminados de forma correcta y el transporte de desechos contaminantes que dañan la salud y provoca la proliferación de fauna nociva para el ser humano”; expresó.

La recolección de la basura en algunos municipios es deficiente, es por ello que se insta a gobiernos municipales a que implementen acciones permanentes y redoblen esfuerzos para hacer eficiente y ampliar la cobertura del servicio y se atienda la disposición final de los mismos en forma adecuada, con el fin de que no afecte la salud de los coahuilenses.