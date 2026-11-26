SALTILLO, Coah.- La Policía Cibernética ha contribuido a detectar la venta ilegal de bebidas alcohólicas por internet en Saltillo, donde las autoridades han realizado detenciones y clausurado puntos de distribución clandestina.

Miguel Ángel Garza, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que han recibido reportes sobre personas que ofrecen cerveza en grupos de redes sociales y la entregan directamente en los domicilios.

Explicó que las investigaciones han permitido intervenir tanto en establecimientos que operan sin autorización como en actividades de distribución a domicilio.

El funcionario indicó que los reportes de la Policía Cibernética y de medios de comunicación también permiten identificar publicaciones en las que se comparten las ubicaciones de los filtros antialcohol.

Ante esta situación, la corporación mantiene vigilancia y modifica periódicamente los puntos de revisión para evitar que los conductores evadan los operativos y provoquen accidentes que afecten a terceros.

Garza señaló que hasta ahora no han identificado a personas que reincidan en la difusión de estas ubicaciones mediante perfiles o páginas que cierran para abrir otras. Sin embargo, dijo que estarán atentos a posibles reportes para intervenir si detectan esa práctica.

En cuanto a las inspecciones contra la venta irregular de alcohol, detalló que se realizan principalmente en los sectores oriente, sur y poniente, así como en la zona centro de Saltillo.

Aunque no existe una cifra fija de clausuras por semana, aseguró que las intervenciones son frecuentes y responden a distintas irregularidades.

Entre las faltas detectadas mencionó la presencia de menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas, establecimientos que carecen de permisos y negocios que venden alcohol sin autorización. También se atienden reportes por ruido excesivo.