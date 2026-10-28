Policía del Estado asegura tractocamión con combustible en Saltillo

SALTILLO, Coah.- Elementos de la Policía del Estado aseguraron un tractocamión equipado con una pipa con capacidad para transportar 48 mil litros de combustible y detuvieron al conductor durante un operativo realizado la madrugada de este miércoles en Saltillo.

La intervención ocurrió en el kilómetro 9+300 de la carretera federal 40 Matamoros-Saltillo, también conocida como carretera Saltillo-Torreón, cerca del ejido Padre Santo y del cruce con el libramiento Norponiente.

De acuerdo con los primeros informes, los agentes detectaron presuntas irregularidades en la documentación para el traslado del hidrocarburo, por lo que el conductor presuntamente no pudo acreditar su procedencia legal.

La unidad asegurada es un tractocamión Kenworth, modelo 2015, color blanco, equipado con una pipa con capacidad para 48 mil litros. Hasta el momento, no se ha informado públicamente la cantidad exacta de combustible que transportaba al momento de la intervención.

El conductor, un hombre mayor de edad, fue detenido y trasladado junto con el vehículo y el hidrocarburo a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), donde quedaron a disposición de las autoridades federales.

La FGR investigará la procedencia y el destino del combustible, además de verificar la legalidad de su traslado. También determinará la situación jurídica del detenido conforme avancen las indagatorias.