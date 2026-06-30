Comerciantes de Saltillo destacan la sandía amarilla

SALTILLO, COAH.- La sandía amarilla ha comenzado a ganar presencia en distintos puntos de venta de Saltillo, donde comerciantes reportan buena aceptación a pesar de que su precio es el doble del registrado por la variedad roja tradicional.

De acuerdo con vendedores de fruta proveniente de Chihuahua, esta variedad se distingue por su pulpa amarilla y por un sabor que describen como más dulce, características que han despertado la curiosidad de los consumidores.

René Gutiérrez, comerciante del producto, explicó que muchas personas desconocen la existencia de esta variedad y se acercan a preguntar sobre su origen y características. Señaló que, después de conocerla, varios compradores deciden adquirirla, lo que ha permitido mantener un ritmo favorable de ventas.

El vendedor aseguró que la sandía amarilla no es una fruta modificada químicamente y que su proceso de cultivo es similar al de la sandía roja convencional. Indicó que las principales dudas de los consumidores están relacionadas con su color y procedencia.

En cuanto al precio, precisó que la sandía amarilla se comercializa en 40 pesos por kilogramo, mientras que la variedad roja se vende en aproximadamente 20 pesos por kilo. Gutiérrez comentó que este producto es más conocido en estados como Hidalgo y Querétaro, así como en ciudades como Celaya, Salamanca y Dolores Hidalgo, donde existe mayor tradición de consumo.

Añadió que él y otros comerciantes originarios del Estado de México adquieren la fruta directamente en Chihuahua para distribuirla durante la temporada.