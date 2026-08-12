Premio Municipal de la Juventud 2026: Saltillo busca reconocer a jóvenes destacados

Saltillo, Coah. - El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, presentó la convocatoria para el Premio Municipal de la Juventud edición 2026 e invitó a la ciudadanía en general, instituciones públicas o privadas, organizaciones académicas y demás instancias para que propongan sus candidaturas.

Díaz González resaltó el papel que juega la juventud saltillense en el desarrollo de la capital de Coahuila y sus aportaciones para hacer de Saltillo una de las mejores ciudades para vivir en México.

"En Saltillo hacemos equipo con el gobernador Manolo Jiménez para abrir más oportunidades a los jóvenes, sumando esfuerzos en programas, obras y acciones que les permitan estudiar, emprender, desarrollarse y construir un mejor futuro", afirmó el alcalde.

Javier Díaz comentó que durante agosto, en el marco del Día Internacional de la Juventud, se intensificaron las actividades deportivas, culturales y educativas para que las y los jóvenes de Saltillo tengan espacios de convivencia, participación y desarrollo.

El rector de la Universidad Carolina, Esteban Garza Fishburn, donde se realizó la presentación de la convocatoria, reiteró el compromiso de esta institución de trabajar de la mano con el Gobierno Municipal de Saltillo para impulsar el desarrollo de la juventud.

"La misión de nosotros es seguir construyendo un mejor mundo para todos y en la juventud encontramos una excelente oportunidad para alcanzar estos objetivos de desarrollo", afirmó Garza Fishburn.

El director del Instituto Municipal de la Juventud, Abraham Ramírez Espinoza, dio a conocer que el Premio Municipal de la Juventud tiene como objetivo reconocer a las juventudes de entre 12 y 29 años de edad que, por su conducta, dedicación al trabajo, estudio o alguna actividad, sean un ejemplo para la juventud saltillense.

Para el otorgamiento de este premio se consideran seis categorías, las cuales son: Logro Académico, Logro Cultural, Logro Deportivo, Logro Social, Logro Emprendedor, así como Logro Ciencia y Tecnología.

De acuerdo con la convocatoria, el periodo para recibir candidaturas es del 12 de agosto al 23 de septiembre, en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento, en la Presidencia Municipal, en un horario de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, o bien, las 24 horas del día en el portal oficial del Ayuntamiento.

La convocatoria oficial del Premio Municipal de la Juventud 2026 está disponible en el portal oficial del Ayuntamiento, en donde se detallan los requisitos, así como los documentos necesarios para hacer las postulaciones.

El ganador del Premio Municipal de la Juventud 2025, en la categoría Logro Cultural, Alejandro Carrillo de la Fuente, relató su experiencia e invitó a la juventud saltillense a que se postule.

"Recibir este premio el año pasado representó para mí una motivación para seguir creando, por eso agradezco al alcalde Javier Díaz González por seguir ofreciendo oportunidades de desarrollo para nosotros los jóvenes", señaló Carrillo de la Fuente.

A la presentación de la convocatoria también asistieron la diputada local María del Mar Treviño Garza; el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; la regidora presidenta de la Comisión de Juventud, Yajaira Briones Aguilar; el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, César Iván Moreno Aguirre; y el director de Desarrollo Social, Ernesto Siller Torres.