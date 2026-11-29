Saltillo, Coah.- Durante la sesión ordinaria de noviembre, integrantes del Cabildo de Saltillo conocieron los dictámenes de los jurados correspondientes al otorgamiento de los premios a la Promoción de la Inclusión, al Voluntariado y al Mérito Deportivo 2026, a través de los cuales se reconocerá a personas y organizaciones cuya labor ha fortalecido el desarrollo de la comunidad.

En primera instancia se informó quiénes recibirán el Premio a la Promoción de la Inclusión 2026: en la categoría Persona Promotora de la Inclusión en Situación de Discapacidad, Rocío Fraustro Jiménez; Persona Física Promotora de la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Ramatiz Arellano Trueba; y Persona Moral Promotora de la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Neapco México.

El Premio al Voluntariado 2026, en la categoría individual, será para Violetta del Sol Farías Aguirre; en Fundaciones y Asociaciones, para Fundación DEACERO; en la modalidad de universidades, para Universidad Carolina; y en empresas, para la organización TSM.

Respecto al Premio al Mérito Deportivo 2026, quienes lo recibirán son: Paula Díaz Vázquez Monsiváis, en la categoría atleta; Christian Francisco Gutiérrez Flores, en atleta adaptado; Blas Ruíz Martínez, entrenador; el Club de Leones de Saltillo, en la modalidad de equipo; así como Francisco Javier Gallegos Hernández, como promotor deportivo.

Asimismo, se dio a conocer que la Presea Manuel Acuña 2026, que tiene por objeto reconocer a los creadores y promotores del arte y la cultura, será entregada al señor Francisco Hernández Salazar.

Como parte de la sesión ordinaria de Cabildo se aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos Médicos, relativo al informe de estados financieros correspondientes al mes de octubre, el cual fue presentado por la Tesorería Municipal.

También se aprobaron por unanimidad nueve dictámenes de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico, relativos a solicitudes de cambios de uso de suelo.

Finalmente, el Cabildo de Saltillo aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos Médicos, relativo al otorgamiento de un estímulo fiscal del 100 por ciento de los impuestos, derechos municipales y sus accesorios correspondientes al proyecto denominado "Canalización del Arroyo del Cuatro Bajo".

El dictamen aprobado señala que estos beneficios son exclusivamente respecto de los predios de origen, las fracciones resultantes, así como los remanentes.