Anuncian proyectos pluviales para reducir inundaciones en Saltillo

SALTILLO, Coahuila.- Los proyectos pluviales que actualmente desarrolla el Municipio de Saltillo en coordinación con el Gobierno del Estado y otras instancias podrían reducir las acumulaciones de agua e inundaciones entre un 30 y un 90 por ciento, dependiendo del sector de la ciudad donde se ejecuten, aseguró Antonio Nerio, titular de Obras Públicas.

El funcionario destacó que uno de los proyectos de mayor impacto será el pluvial del Arroyo del Cuatro, cuyos trabajos están próximos a comenzar una vez que concluya el proceso de liberación de derechos de vía, que actualmente registra un avance superior al 90 por ciento.

"Un pluvial como el del Cuatro va a reducir en un 90 por ciento las inundaciones en aquella zona norte de la ciudad. Prácticamente se elimina el riesgo de inundación en sectores como Country, Nogal del Campestre", explicó. Nerio señaló que además se preparan nuevas obras en Mirasierra y Misión Cerritos, donde se construirán sistemas para encauzar los escurrimientos pluviales hacia cauces naturales, disminuyendo los problemas que se presentan durante las lluvias intensas.

En el caso de Mirasierra, indicó que la obra beneficiará a colonias y sectores ubicados alrededor de Fundadores y Santa Lucía, donde se estima una reducción de entre 30 y 40 por ciento en los problemas de inundación. "Todo el agua que corre desde esa zona hacia el norte estará mejor encauzada y eso también ayudará a disminuir afectaciones en otros sectores donde terminan impactando esos escurrimientos", comentó.

El director de Obras Públicas subrayó que el tema de los pluviales representa uno de los principales retos para Saltillo debido al crecimiento urbano y a la intensidad de las lluvias registradas en los últimos años. Añadió que actualmente también se trabaja en proyectos complementarios, como la conexión de Brisas Poniente con el pluvial, así como diversas labores de mantenimiento y desazolve en infraestructura existente.

Como ejemplo, mencionó las reparaciones recurrentes realizadas en el pluvial ubicado en la calle Rayón, donde el deterioro de estructuras antiguas ha obligado a intervenir en distintos puntos para garantizar su funcionamiento. Asimismo, recordó que recientemente se concluyeron trabajos de desazolve y rehabilitación de un canal que conecta con el Arroyo Ceballos, cerca del sector norte, con una inversión aproximada de 4 millones de pesos.

Nerio destacó que muchas de estas obras pasan desapercibidas para la ciudadanía una vez que dejan de generar problemas visibles, aunque representan inversiones importantes para prevenir inundaciones y mejorar la movilidad urbana. Finalmente, indicó que algunos de los nuevos proyectos pluviales permitirán además desarrollar infraestructura vial complementaria. Entre ellos se contempla la posibilidad de habilitar una nueva vialidad junto a un centro comercial de la zona norte, lo que contribuirá a mejorar el flujo vehicular en el sector.