Violencia vicaria en Coahuila: Igualdad en aplicación penal para hombres y mujeres

SALTILLO, COAH.- En Coahuila, la legislación penal no establece diferencias de género para la tipificación y sanción del delito de violencia vicaria, por lo que su aplicación es igual para hombres y mujeres, afirmó la Diputada local María Guadalupe Oyervides Valdés.

La legisladora explicó que este tema ha cobrado relevancia a partir de diversos casos públicos relacionados con disputas por la custodia y convivencia de menores, los cuales han generado debate sobre los criterios legales que se aplican y el acceso a la justicia en este tipo de procesos.

Detalló que, si bien la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia vicaria como una conducta ejercida por hombres contra mujeres, el Código Penal del Estado de Coahuila contempla esta figura sin distinción de género, permitiendo que cualquier persona pueda ser sancionada por este delito.

Oyervides Valdés precisó que existen criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que delimitan la aplicación de la violencia vicaria dentro de la Ley de Acceso exclusivamente para las mujeres; sin embargo, aclaró que se trata de ordenamientos distintos. "En el Código Penal la figura está prevista para las personas, es decir, hombres o mujeres", señaló.

Subrayó que la violencia vicaria no debe abordarse como un tema de género, sino como una problemática que afecta directamente a niñas, niños y adolescentes, quienes deben ser el centro de la protección legal.

Asimismo, informó que en el Congreso del Estado se analiza una iniciativa para homologar esta figura dentro del Código Penal, con el objetivo de que pueda ser atendida por la Fiscalía de las Mujeres y que los procesos judiciales cuenten con criterios probatorios uniformes al momento de juzgar.

Indicó que corresponde al Poder Judicial determinar los elementos probatorios que se valoran en cada caso particular, ya que la aplicación de los criterios de la Suprema Corte depende de dicha instancia.

Finalmente, la diputada reiteró que, aunque se trabaja en ajustes legislativos para fortalecer el marco jurídico, actualmente la violencia vicaria puede ser perseguida y sancionada en Coahuila sin importar si el señalado es hombre o mujer, conforme a lo establecido en el Código Penal vigente.