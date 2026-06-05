Coahuila refuerza acciones contra rickettsiosis y gusano barrenador

SALTILLO, COAH.- La Secretaría de Salud de Coahuila fortalece las acciones de prevención y vigilancia epidemiológica para evitar afectaciones a la población derivadas de enfermedades transmitidas por parásitos, como el gusano barrenador y la rickettsia, informó el Subsecretario de Servicios de Salud, Raúl Rodríguez Sánchez.

Lo anterior luego de que se registró el primer caso de un contagio humano en el estado vecino de Nuevo León en una persona de 83 años de edad.

El funcionario explicó que existe una coordinación permanente con la Secretaría de Desarrollo Rural y con SENASICA para atender los riesgos asociados a ectoparásitos que afectan a los animales de producción, particularmente en el sector ganadero. No obstante, destacó que la dependencia estatal también permanece alerta ante cualquier posible repercusión en la salud humana.

De igual manera, Rodríguez Sánchez señaló que otra de las principales preocupaciones es la presencia de garrapatas, ya que estos parásitos pueden transmitir la fiebre manchada o rickettsiosis, enfermedad que continúa representando un reto para las autoridades sanitarias.

Indicó que durante esta semana se llevan a cabo jornadas intensivas de capacitación y supervisión en unidades médicas con el objetivo de fortalecer la vigilancia epidemiológica y garantizar la correcta aplicación de los protocolos de atención para pacientes con sospecha de rickettsiosis.

El subsecretario destacó que Coahuila ha desarrollado experiencia en el manejo de esta enfermedad a lo largo de varios años, lo que ha permitido mejorar los procesos de diagnóstico y tratamiento oportuno. Sin embargo, advirtió que la rickettsiosis sigue registrando una elevada tasa de letalidad, que puede ubicarse entre el 30 y el 50 por ciento.

En cuanto al contagio del gusano barrenador, hizo un llamado a la población para mantener una adecuada higiene y cuidado de heridas, ya que las lesiones expuestas pueden favorecer la infestación por larvas de mosca.

Explicó que estos casos suelen presentarse principalmente en personas con padecimientos crónicos, como el pie diabético, o en personas en situación de calle que no reciben atención adecuada en sus lesiones.

Detalló que las moscas pueden depositar huevecillos en heridas abiertas, lo que posteriormente genera la aparición de larvas que requieren tratamiento médico especializado.

Finalmente, Rodríguez Sánchez destacó el trabajo coordinado con los municipios, centros antirrábicos y áreas de control animal para disminuir la población de perros y gatos en situación de calle, además de fomentar el cuidado responsable de las mascotas y prevenir la propagación de garrapatas y otros parásitos que puedan representar riesgos para la salud pública.