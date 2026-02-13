Rickettsia en Coahuila: diputada Fraustro Dávila demanda acción preventiva

SALTILLO, COAH.- Con la confirmación de dos casos de rickettsia en la entidad, la diputada Beatriz Fraustro Dávila advirtió que es indispensable fortalecer las acciones preventivas en Coahuila y solicitó mayor respaldo presupuestal por parte del Gobierno Federal.

La legisladora señaló que, aunque la temporada de calor aún no inicia, recientemente se reportó el fallecimiento de dos menores presuntamente a causa de la picadura de garrapata, lo que apunta a posibles complicaciones por rickettsia, enfermedad que puede agravarse rápidamente si no se atiende a tiempo.

Acciones de la autoridad

Ante este panorama, consideró que se prevé un periodo crítico en los próximos meses, por lo que insistió en actuar de manera anticipada para evitar un incremento en los contagios. Su planteamiento fue respaldado en el Congreso local, donde se aprobó enviar un exhorto a la Secretaría de Salud federal con el fin de gestionar recursos adicionales para la prevención y control del padecimiento.

Fraustro Dávila subrayó que, pese a que el invierno acaba de concluir, ya se registran decesos que podrían estar vinculados con esta enfermedad, lo que refuerza la necesidad de implementar un plan integral antes de la llegada de las altas temperaturas, periodo en el que se incrementa la proliferación de garrapatas.

Prevención y control

Entre las acciones propuestas mencionó campañas de desparasitación de mascotas, fumigaciones en zonas de riesgo y mayor difusión de medidas preventivas entre la población.

"Debemos actuar ahora y no cuando el problema esté fuera de control. La rickettsia puede alcanzar niveles preocupantes este año y es una enfermedad con alta tasa de mortalidad", alertó la diputada, al reiterar el llamado a priorizar la atención del tema en la agenda sanitaria.