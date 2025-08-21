Trabajadores de Daimler en Coahuila reciben liquidaciones tras despidos masivos

Desde temprana hora de este jueves, cientos de trabajadores de la empresa Daimler se congregaron en las oficinas ubicadas sobre la calle Benito Juárez, en la capital coahuilense, con el propósito de recibir su liquidación tras un proceso de despido masivo que, de acuerdo con versiones extraoficiales, alcanzaría a cerca de 600 personas.

La fila de ex empleados se extendió desde el tramo final de Benito Juárez, en Paseo Capital, hasta Emilio Castelar. Muchos de los trabajadores acudieron acompañados de sus familias y, en su mayoría, confirmaron que las liquidaciones se están cubriendo al 100 % e incluso, en algunos casos, hasta un 150 %, lo que ha generado un ambiente de relativa conformidad.

Al término del trámite, los exempleados recibieron un paquete con carne asada y un six de cerveza. Respecto a ello, se aclaró que estos artículos forman parte de los vales anuales que se otorgan como prestación, y que debían entregarse previamente a los despidos.

Hasta el momento, ni las autoridades laborales ni la propia empresa han emitido un comunicado oficial sobre las medidas que se implementarán para la reubicación de los trabajadores afectados. Se espera que en los próximos días los sindicatos correspondientes den a conocer un informe detallado sobre la magnitud del recorte y los acuerdos alcanzados.

Dirigentes sindicales, por su parte, informaron que se garantizó el cumplimiento de los derechos laborales durante este proceso y reiteraron su disposición para asesorar a los ex empleados en caso de presentarse dudas o inconformidades respecto a las liquidaciones.