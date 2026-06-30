Coahuila: 24 impugnaciones mantienen abierto proceso electoral extraordinario

SALTILLO, COAH.- El proceso electoral extraordinario para la elección de diputaciones locales en Coahuila permanece abierto debido a que continúan en trámite 24 medios de impugnación, informó el consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Oscar Daniel Rodríguez Fuentes.

El funcionario explicó que, aunque el Tribunal Electoral local ya resolvió parte de los recursos promovidos durante la elección, el proceso no podrá declararse formalmente concluido hasta que se resuelvan todos los asuntos pendientes ante las instancias jurisdiccionales correspondientes.

Rodríguez Fuentes precisó que la mayoría de los casos analizados por el Tribunal Electoral fueron resueltos en concordancia con las determinaciones emitidas previamente por el IEC, por lo que existe confianza en que los expedientes restantes sigan criterios similares.

Añadió que la cadena de impugnaciones aún no se agota, ya que quienes no estén conformes con las resoluciones del órgano jurisdiccional local pueden recurrir a instancias federales, como la Sala Regional Monterrey o, en determinados casos, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Respecto al anuncio realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la conclusión de procesos electorales, aclaró que se trata de procedimientos distintos.

Indicó que, en el caso de Coahuila, la existencia de recursos legales pendientes impide declarar formalmente concluido el proceso electoral extraordinario.