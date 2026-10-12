Profeco advierte sobre cobros en carnicerías de Saltillo

SALTILLO, COAH.- Cobros adicionales por utilizar tarjetas bancarias han generado molestia entre clientes de carnicerías del Mercado Juárez, en Saltillo, quienes aseguran que algunos establecimientos aplican una comisión de 10 pesos por cada 100 pesos de compra.

Los consumidores señalaron que este cargo incrementa el costo de los productos, principalmente cuando adquieren cantidades mayores de carne de res y de puerco, que son los principales alimentos comercializados en los locales señalados.

La inconformidad creció luego de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtiera que los negocios no deben trasladar a sus clientes las comisiones que cobran los bancos por el uso de terminales para pagos con tarjeta.

De acuerdo con los testimonios de los compradores, en algunos casos el cobro adicional tampoco se informa antes de concretar la operación, por lo que los clientes descubren el importe extra al momento de pagar.

Esta situación ha provocado reclamos entre quienes acuden al mercado para abastecerse de productos cárnicos, pues consideran que el porcentaje aplicado representa un gasto injustificado que encarece sus compras.

Ante esta práctica, los consumidores plantearon la necesidad de revisar los mecanismos de cobro en los establecimientos y garantizar que se respeten las disposiciones de protección al consumidor, además de informar con claridad sobre los precios y las condiciones de pago.

La Profeco ha señalado que los comercios no deben cobrar una cantidad adicional por el uso de tarjetas bancarias, debido a que los consumidores no tienen la obligación de asumir las comisiones derivadas de las terminales de pago.

Asimismo, los establecimientos que incurran en estas prácticas pueden enfrentar sanciones, incluidas multas e incluso clausuras, por posibles incumplimientos de los artículos 7 y 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.