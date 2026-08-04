Atiende Coahuila a agresores de mujeres

SALTILLO, COAH.- La secretaria de las Mujeres en Coahuila, Mayra Valdés, informó que el estado cuenta con programas de atención psicológica y de salud mental dirigidos a hombres que han ejercido violencia contra las mujeres, como parte de una estrategia para modificar patrones de conducta y disminuir el riesgo de reincidencia.

La funcionaria explicó que las instituciones del sector salud brindan seguimiento especializado a estos casos y señaló que, en algunos procesos judiciales, los jueces también promueven este tipo de tratamiento como una medida para atender las causas que originan la violencia.

Valdés subrayó que ninguna agresión contra las mujeres tiene justificación; sin embargo, consideró indispensable ofrecer atención profesional a los agresores para prevenir que vuelvan a incurrir en conductas violentas. "De ninguna manera se justifica el daño físico o psicológico contra una mujer, pero también es importante atender a los agresores para evitar que vuelvan a cometer actos de violencia", expresó.

La titular de la Secretaría de las Mujeres indicó que existen casos en los que los hombres que reciben tratamiento especializado logran reincorporarse a su entorno social sin repetir este tipo de conductas. No obstante, reconoció que también se han identificado personas que han ejercido violencia contra más de una pareja, por lo que enfatizó la importancia de mantener el seguimiento y la atención psicológica para prevenir nuevos episodios de agresión.

Añadió que, en la mayoría de los casos, las mujeres víctimas de violencia no reanudan la relación con sus agresores; sin embargo, precisó que el objetivo de los programas es evitar que quienes ejercieron violencia reproduzcan esos comportamientos en futuras relaciones.