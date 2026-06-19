Afluencia en restaurantes de Saltillo crece por Selección Mexicana

SALTILLO, Coahuila.- Los partidos de la Selección Mexicana han generado un incremento de entre 25 y 30 % en la afluencia de clientes a restaurantes y bares de Saltillo, especialmente en aquellos establecimientos que han apostado por ofrecer una experiencia atractiva para los aficionados, señaló Isidoro García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Saltillo.

El dirigente empresarial explicó que algunos restaurantes han alcanzado hasta el 90 % de su capacidad gracias a la instalación de pantallas gigantes y a la implementación de promociones relacionadas con los encuentros del combinado nacional, como descuentos al momento de la llegada de los clientes o incentivos especiales cuando México anota un gol.

"Hay algunos que sí han sido muy arropados", comentó García al referirse a los negocios que cuentan con las condiciones necesarias para transmitir los encuentros deportivos.

Sin embargo, indicó que no todos los establecimientos han experimentado el mismo comportamiento. Aquellos con espacios más reducidos o con menor infraestructura para la proyección de los partidos no han obtenido la respuesta esperada por parte de los consumidores. "Hay que decirlo tal cual. Los que tienen la infraestructura y la instalación adecuada para ver un partido son los más beneficiados", subrayó.

El presidente de CANIRAC también destacó que el sector restaurantero y de bares ubicado en el Centro Histórico de Saltillo ha registrado una importante afluencia de clientes durante los encuentros de la Selección Mexicana. De igual manera, algunos establecimientos localizados en la zona de Parque Centro han logrado captar una buena cantidad de aficionados al habilitar espacios para las transmisiones. En estos casos, la ocupación ha alcanzado alrededor del 70 % de la capacidad disponible.

Respecto a los encuentros de otras selecciones participantes en los torneos internacionales, García señaló que también generan movimiento comercial, aunque en menor medida. Estimó que dichos partidos representan un incremento adicional de entre 10 y 20 % en las ventas o asistencia de clientes. "El boom es en realidad con la Selección Mexicana", afirmó.