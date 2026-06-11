Saltillo celebra el arranque del FUTFEST 2026 con actividades culturales y deportivas

Saltillo, Coah.- El alcalde Javier Díaz González encabezó el arranque oficial del FUTFEST Saltillo 2026 en el Biblioparque Norte, espacio que durante más de un mes se convertirá en el punto de encuentro para que miles de familias disfruten la máxima fiesta del fútbol con actividades deportivas, culturales, artísticas y de entretenimiento.

Durante la inauguración, Javier Díaz González, acompañado por su esposa, Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, destacó que a partir de hoy la capital de Coahuila se suma a la emoción de este importante acontecimiento internacional con un espacio diseñado para la convivencia familiar, el deporte y la recreación.

"Hoy miles de familias podrán disfrutar del FUTFEST Saltillo 2026 y del Festival Internacional de las Artes FINA 449, con más de 400 actividades deportivas, culturales, conciertos, concursos, torneos, juegos mecánicos, así como la proyección de más de 50 encuentros de fútbol", expresó Díaz González.

Las y los saltillenses, así como visitantes de la región, disfrutaron de la ceremonia inaugural y de la transmisión del encuentro entre México y Sudáfrica, que marcó el inicio de esta justa internacional.

El Alcalde destacó el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y el trabajo realizado a través de la estrategia "Coahuila Pa'l Mundo", que ha permitido posicionar al estado y a Saltillo como protagonistas de esta celebración deportiva de alcance internacional.

El FUTFEST Saltillo 2026 permanecerá abierto al público desde este jueves hasta el próximo 19 de julio y ofrecerá una amplia variedad de actividades, juegos mecánicos, venta de artículos, artesanías y souvenirs, así como una importante oferta gastronómica para quienes asistan al Biblioparque Norte.

Además, habrá conciertos masivos, concursos de habilidades deportivas, exhibiciones culturales y artísticas, así como diversos torneos que complementarán la experiencia para las familias asistentes.

Uno de los principales atractivos será la transmisión de más de 50 encuentros de la máxima fiesta del fútbol, permitiendo que miles de aficionados puedan seguir de cerca cada etapa del torneo en pantallas instaladas especialmente para este evento.

Javier Díaz González invitó a las familias saltillenses y a quienes visitan la región a formar parte de esta gran celebración que combina deporte, cultura, entretenimiento y convivencia social en uno de los espacios públicos más importantes de la ciudad.

En el evento estuvieron presentes, Ángel Mahatma Sánchez Guajardo, diputado local en representación del Congreso del Estado de Coahuila; Antonio Cepeda Licón, director del Instituto Estatal del Deporte; Martha Moncada Zertuche, representante de la Secretaría de Turismo; Octavio Pimentel Martínez, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila; Roberto Gabriel Martínez Salinas, regidor presidente de la Comisión de Espectáculos, Recreación y Deporte; César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos; Lydia María González Rodríguez, directora de Turismo Municipal; Édgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte; así como funcionarios públicos y ciudadanía en general.