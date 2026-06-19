Lluvias continuarán en Coahuila: Ramiro Durán alerta a la población

SALTILLO, COAH.- Las condiciones de lluvia continuarán presentes en la Región Sureste de Coahuila durante los próximos días y se prevé que el pronóstico permanezca vigente hasta el lunes, informó el subsecretario de Protección Civil del Estado, Ramiro Durán García, quien pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales.

De igual manera, explicó que otras de las condiciones más significativas se presentan en los municipios de Acuña, Jiménez, Piedras Negras, Zaragoza, Nava, Allende y Villa Unión. La actividad más intensa se concentra entre Acuña, Jiménez y Piedras Negras, con desplazamiento hacia el sureste.

El funcionario explicó que los reportes meteorológicos indican que las precipitaciones comenzarán a generalizarse en gran parte del estado a partir de este viernes. La única región donde no se esperan lluvias significativas es La Laguna.

Detalló que en la Región Sureste las probabilidades de lluvia se mantendrán durante cuatro días consecutivos, mientras que en el resto de las regiones coahuilenses los efectos del sistema se concentrarán principalmente entre viernes y sábado.

Ante este panorama, señaló que el Gobierno del Estado mantiene comunicación constante con los municipios para responder de manera oportuna a cualquier situación derivada de las condiciones climáticas.

Durán García indicó que, por instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se trabaja de manera coordinada con alcaldes y alcaldesas de todas las regiones, priorizando la protección de la población y la atención inmediata de posibles contingencias.

Asimismo, destacó que las corporaciones de seguridad y auxilio, entre ellas la Sedena y la Guardia Nacional, permanecen preparadas para intervenir en caso de ser necesario y reforzar las acciones de apoyo a la ciudadanía.

El subsecretario recomendó a los habitantes seguir la información difundida a través de las redes sociales oficiales, medios de comunicación y alertamientos emitidos por Protección Civil, especialmente en comunidades y sectores con antecedentes de inundaciones.

También insistió en evitar el cruce de vados, arroyos o corrientes de agua durante las precipitaciones, debido al riesgo que representan las crecientes repentinas.

Finalmente, recordó que cualquier emergencia o situación de riesgo debe reportarse de inmediato al sistema 911, desde donde se canalizan los reportes a los centros de atención correspondientes para brindar apoyo oportuno en cada región del estado.