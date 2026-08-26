Protección Civil revisa autorización para Lumina Nights en Saltillo

SALTILLO, COAH.-La fiesta electrónica de Halloween anunciada para el 24 de octubre en el antiguo Hotel La Torre de Saltillo aún no cuenta con autorización de Protección Civil municipal.

Francisco Martínez Ávalos, director de Protección Civil y Bomberos de Saltillo, informó que los organizadores no han presentado una solicitud oficial para realizar el evento, pese a que ya lo promocionan en redes sociales.

La empresa responsable difundió la convocatoria para "Lumina Nights · Halloween Edition", que contempla música electrónica, disfraces y DJs invitados en el inmueble ubicado sobre el bulevar Fundadores.

Martínez Ávalos señaló que la dependencia revisará el evento una vez que los organizadores entreguen la documentación correspondiente. "Vamos a revisar que cumpla con las normas que marca nuestra reglamentación municipal y estatal de Protección Civil. Y en caso de que la cumpla, pues sí se autoriza, y en caso de que no cumpla, no se autoriza", explicó.

La revisión será relevante debido a las condiciones del inmueble, que permanece abandonado desde hace años y presenta zonas deterioradas, entre ellas techos en mal estado, vidrios faltantes y elementos de infraestructura que podrían representar riesgos para una concentración de personas.

Protección Civil deberá verificar que el lugar y la organización cumplan con las medidas preventivas establecidas en la normativa municipal y estatal. Entre los aspectos que deberán revisarse se encuentran las condiciones estructurales, rutas de evacuación, salidas de emergencia, instalaciones eléctricas, aforo, señalización, extintores, atención médica y protocolos para responder ante posibles incidentes.

Hasta ahora, los organizadores tampoco han informado qué áreas del edificio utilizarían, cuál sería el aforo permitido ni qué medidas implementarían para proteger a los asistentes. El director de Protección Civil y Bomberos enfatizó que la decisión de autorizar o no el evento dependerá exclusivamente del cumplimiento de las medidas preventivas. "Ahí ya no es tema de nosotros. Nada más nosotros decidimos si cumple con las medidas preventivas el lugar; si sí cumple, se realiza el evento, si no cumple, no se realiza", puntualizó.

Martínez Ávalos también aclaró que, si el evento no obtiene autorización y se requiere la devolución del dinero de los boletos, ese asunto corresponderá directamente a los organizadores y no a la dependencia municipal. De acuerdo con la publicidad difundida, "Lumina Nights · Halloween Edition" está programada para el 24 de octubre de 2026. Su realización, sin embargo, dependerá de que el inmueble y los responsables cumplan con los requisitos de seguridad y obtengan la autorización correspondiente.