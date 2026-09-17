Protección Civil Saltillo capacitará a vecinos sobre fugas de gas

SALTILLO, COAH.- Protección Civil de Saltillo capacitará a vecinos para identificar instalaciones de gas inseguras y prevenir fugas, como parte de las acciones previas a la temporada invernal.

Francisco Martínez Ávalos, director de Protección Civil y Bomberos, informó que en los próximos días impartirán pláticas a habitantes del sector donde ocurrió el accidente del fraccionamiento San Alberto, con recomendaciones sobre el uso y recarga segura de tanques estacionarios.

Explicó que en ese caso la vivienda contaba con una instalación realizada por sus propietarios que no era recomendable ni adecuada: se había conectado una manguera adicional al tanque estacionario para extenderla hasta un punto donde pudiera realizarse la recarga.

De acuerdo con Martínez Ávalos, este tipo de modificaciones puede generar fugas, como la registrada en ese accidente, que provocó la pérdida de una vida.

El funcionario señaló que la capacitación busca que los vecinos conozcan qué prácticas deben realizar y cuáles evitar para garantizar que las operaciones de recarga de sus tanques sean seguras.

Las acciones podrían extenderse a otros sectores de Saltillo, aunque reconoció que Protección Civil no tiene capacidad para revisar casa por casa las instalaciones particulares, debido a que los propietarios no están obligados a informar cuando modifican válvulas, mangueras u otros componentes.

Por ello, recomendó solicitar asesoría a Protección Civil o a las empresas distribuidoras de gas antes de realizar cualquier modificación en las instalaciones.

En cuanto al uso de calentadores durante el invierno, Martínez Ávalos pidió apagarlos durante la noche, cerrar correctamente sus válvulas y procurar que su instalación sea realizada por personal técnico certificado.

También recomendó utilizarlos con moderación durante el día, ya que una pequeña fuga o una concentración excesiva de gas puede afectar o intoxicar a una familia.

Hasta el momento, señaló, las temperaturas no han requerido de manera generalizada el uso de calentadores, pero las medidas preventivas deben aplicarse desde antes y durante toda la temporada invernal.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos mantiene canales de atención para que habitantes de otros sectores soliciten asesoría sobre sus instalaciones de gas.