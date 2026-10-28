Estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo protestan

SALTILLO, Coah. - El paro de labores en el Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) continúa sin solución, mientras el bulevar Venustiano Carranza permanece cerrado a la circulación tras más de 24 horas de protesta estudiantil.

Los alumnos pasaron la noche en las inmediaciones del plantel, luego de que las conversaciones con directivos concluyeran sin acuerdos que permitieran resolver sus inconformidades.

A través de redes sociales, el Movimiento Estudiantil Burros Pardos difundió un pliego de 12 exigencias que considera indispensables para avanzar hacia una resolución. Entre las principales demandas figuran una auditoría externa, transparencia en los recursos de eventos organizados por la institución, rehabilitación de instalaciones y garantías de protección para quienes participan en la movilización.

Los estudiantes solicitan una carta general de no represalias contra los participantes de la protesta, así como la separación frente a grupo de integrantes de la comunidad del Tecnológico Nacional de México que acumulen denuncias, con el propósito de proteger la integridad del alumnado.

En materia de infraestructura, exigen la rehabilitación inmediata de todos los baños, la reparación del techo y el piso del área cultural, así como mantenimiento, recursos e insumos para los laboratorios de todas las especialidades.

También demandan la presentación de las facturas de los patrocinios de la carrera 5K Go Burros y la realización de una auditoría externa para revisar el manejo de los recursos.

El pliego incluye la creación de organismos para mujeres, hombres y grupos vulnerables, además de un comité de vigilancia que supervise el cumplimiento de las demandas y el seguimiento de los compromisos.

En cuanto a los servicios médicos, los alumnos piden habilitar una línea de comunicación para acceder al elevador en caso de emergencias y ampliar los horarios de atención de enfermería, además de garantizar su cumplimiento.

Los manifestantes esperan que sus planteamientos reciban atención inmediata. La liberación del bulevar dependerá de los avances en las negociaciones con las autoridades del instituto.

Ante las afectaciones viales, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó sobre un operativo en el tramo comprendido entre avenida Universidad y el periférico Luis Echeverría.

La corporación exhortó a los automovilistas a utilizar vías alternas para evitar retrasos en sus traslados mientras continúa el bloqueo.