Coahuila refuerza protocolos de salud ante la Copa Mundial: Raúl Rodríguez

SALTILLO, COAH.- El Subsecretario de Servicios de Salud en Coahuila, Raúl Rodríguez Sánchez, señaló que ante el incremento en la movilidad de personas que se prevé en los próximos meses con eventos internacionales como la Copa Mundial de Fútbol, las autoridades de salud del estado mantienen activos y en constante actualización los protocolos de vigilancia epidemiológica para atender posibles casos de enfermedades infectocontagiosas, como el ébola, tras la alerta que se emitió en el país.

El funcionario detalló que en Coahuila opera un Comité Estatal para la Seguridad en Salud, integrado por instituciones como el IMSS, ISSSTE, la Secretaría de Salud, hospitales privados y diversas dependencias gubernamentales, además de mantener coordinación con aeropuertos y el sector turístico.

Explicó que se han realizado simulacros para poner a prueba los procedimientos de respuesta ante la eventual llegada de personas con síntomas asociados a enfermedades que han registrado brotes en distintas partes del mundo, como el ébola, además de padecimientos que actualmente se mantienen bajo vigilancia, entre ellos sarampión, COVID e influenza.

Detalló que los protocolos contemplan acciones desde la detección inicial de un caso sospechoso en aeropuertos o puntos de ingreso al estado, hasta la atención médica especializada y el aislamiento correspondiente en hospitales previamente identificados para este tipo de situaciones.

El funcionario señaló que estas estrategias se desarrollan por instrucción del Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y en coordinación con la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier emergencia sanitaria.

Añadió que la entidad permanece especialmente atenta al comportamiento del sarampión y otras enfermedades transmisibles, reforzando las medidas preventivas y la coordinación interinstitucional para proteger la salud de la población y estar preparada ante cualquier eventualidad derivada del flujo nacional e internacional de viajeros.