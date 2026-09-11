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Coahuila

Comisaría de Seguridad realiza limpieza en Saltillo

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo llevó a cabo una jornada de limpieza en la Escuela Primaria Cuitláhuac, ubicada en la colonia Ricardo Flores Magón. Esta acción busca mejorar los espacios recreativos para los niños y niñas de la comunidad.

Por Staff / La Voz - 11 septiembre, 2026 - 05:21 p.m.
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      Saltillo, Coah. - La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo realizó una labor de proximidad social en una primaria para mejorar los espacios para niñas y niños.

      Cadetes de la Academia de Policía de Saltillo y elementos de la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito apoyaron en el deshierbe y limpieza de la Escuela Primaria Cuitláhuac TV, ubicada en la colonia Ricardo Flores Magón, al sur de la ciudad.

      "El alcalde Javier Díaz González y el Comisionado Miguel Ángel Garza Félix nos han exhortado a mantenernos cercanos a la ciudadanía y con estas acciones de proximidad social reforzamos los lazos de confianza", mencionó Alexis Morales Hernández, director de Proximidad Social y Prevención del Delito.

      Las y los cadetes, así como elementos activos, realizaron el deshierbe y limpieza integral de las áreas de recreación principales.

      Limpiaron áreas de juegos, de comedores infantiles y patios laterales, además de realizar algunas podas en pasillos.

      "Desde la academia, se les enseña a los cadetes a ser cercanos con la comunidad, pues esta cercanía refuerza los lazos de confianza, se rompe esa distancia y la gente se siente confiada en exponer sus inquietudes para mejorar la seguridad en sus entornos", destacó Morales Hernández.

      Comentó que la proximidad social de las y los elementos de la Comisaría es ya una característica que ha sido replicada en otras ciudades.

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