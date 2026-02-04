Avanza análisis del proyecto del tren Saltillo-Nuevo Laredo en etapa preliminar

SALTILLO, COAHUILA.- El proyecto del tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo avanza en su etapa de análisis preliminar y contempla alrededor de siete cruces dentro de la mancha urbana de Saltillo, informó Antonio Nerio Maltos, titular de la Dirección de Obra Pública municipal.

El funcionario explicó que autoridades municipales han participado en diversas reuniones y recorridos con representantes del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, así como de la Secretaría de Vinculación Ciudadana, encabezada por María Bárbara Cepeda, donde se ha considerado la opinión local, principalmente en lo relacionado con los cruces y su impacto vial.

Detalles del proyecto del tren de pasajeros

Aunque el proyecto ejecutivo aún no ha sido presentado de manera integral, Nerio Maltos señaló que se ha insistido en que el trazo del tren aproveche el derecho de vía existente, con el fin de evitar nuevas afectaciones a la ciudad.

Indicó que algunos cruces ya existen y se respetarán, mientras que otros requerirán adecuaciones importantes, como la construcción de pasos inferiores vehiculares y cruces peatonales.

Uno de los puntos más relevantes es el cruce en la prolongación de Nazario Ortiz Garza, donde conecta con el bulevar Vito Alessio Robles. En esta zona, explicó, se analiza la viabilidad de un paso inferior vehicular o incluso la creación de un distribuidor vial, considerando pendientes, distancias y la cercanía con las vías férreas.

Consideraciones sobre el tren de pasajeros

"El tren de pasajeros tendrá que ir confinado, no puede reducir la velocidad como ocurre actualmente con el tren de carga, por lo que las condiciones de los cruces serán distintas y deberán ajustarse a las características del proyecto", detalló.

Finalmente, reiteró que, si bien la opinión de las autoridades locales ha sido tomada en cuenta, será el Gobierno Federal, en coordinación con el Estado, quien defina el proyecto final y haga los anuncios oficiales sobre el trazo, las estaciones y las obras complementarias que se realizarán.