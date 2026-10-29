FEC Coahuila destina 64 millones a 113 proyectos comunitarios

SALTILLO, COAH.- La Fundación del Empresariado Coahuilense (FEC) destinará 64 millones de pesos a 113 proyectos orientados al desarrollo comunitario y la movilidad social en Coahuila, como resultado de sus convocatorias de fortalecimiento a organizaciones de la sociedad civil correspondientes a 2026.

Los resultados se dieron a conocer durante el encuentro de Filantropía Estratégica e Impacto Social "Somos Conexión 2026", organizado en conjunto con la Fundación Merced Coahuila para impulsar alianzas entre asociaciones civiles, empresas, instituciones educativas y autoridades gubernamentales.

Juan Carlos López Villarreal, presidente del Consejo Directivo de la FEC, afirmó que los apoyos reflejan el avance de la sociedad civil organizada en el estado y la confianza en un esquema de trabajo que prioriza la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación de resultados.

El encuentro congregó a más de 100 organizaciones provenientes de las regiones Carbonífera, Norte, Laguna y Sureste, cuyas iniciativas abarcan áreas como educación, salud, protección ambiental y desarrollo social.

Durante la jornada se realizaron actividades enfocadas en mejorar las capacidades institucionales de las agrupaciones y generar propuestas conjuntas con posibilidades de mantener sus resultados a largo plazo.

El programa incluyó conferencias magistrales impartidas por especialistas como Pilar Parás, expresidenta del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi); Raymundo Tamayo, consultor internacional en estrategia e inteligencia artificial, y Juan del Cerro, fundador de Disruptivo.tv y Socialab México.

También se habilitaron mesas para compartir experiencias y espacios de vinculación entre las organizaciones, inversionistas sociales y potenciales aliados interesados en respaldar sus iniciativas.

Uno de los principales ejercicios fue la macro mesa de trabajo "Conectando Esfuerzos", en la que los asistentes participaron en la elaboración de 16 preproyectos comunitarios e integrales relacionados con las necesidades prioritarias de Coahuila.

Asimismo, mediante la dinámica "Dino Tank", organizaciones de categoría Semilla expusieron sus propuestas ante un comité dictaminador para competir por financiamiento destinado a ponerlas en marcha.

En esta actividad, el primer lugar recibió 90 mil pesos, equivalentes al 100 por ciento del costo total de su proyecto. El segundo obtuvo 81 mil pesos, correspondientes al 90 por ciento, mientras que el tercer lugar consiguió 72 mil pesos, equivalentes al 72 por ciento del costo de su propuesta.

Con la realización de "Somos Conexión 2026", la FEC busca ampliar la cooperación entre los sectores social, empresarial, académico y gubernamental, con el propósito de fortalecer el alcance de las iniciativas comunitarias y contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población.

La fundación destacó que el desarrollo de capacidades en las organizaciones civiles y la construcción de alianzas estratégicas permiten multiplicar los resultados de los programas sociales y atender de manera coordinada los principales retos de la entidad.