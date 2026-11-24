SALTILLO, COAH.- El Museo del Desierto (MUDE), en Saltillo, fue incluido entre los 100 mejores museos del mundo por la plataforma internacional Worth a Journey, al ocupar la posición 78 en una clasificación que reúne recintos de 37 países.

Además, el museo coahuilense alcanzó el noveno lugar mundial en la categoría de museos de ciencia (Science Museum), donde se convirtió en el único recinto mexicano seleccionado

En el listado general, México cuenta con tres representantes: el Museo Nacional de Antropología, que obtuvo el primer lugar; el Museo del Desierto, en la posición 78, y el Museo Amparo de Puebla, ubicado en el sitio 82.

Con esta clasificación, el MUDE se posicionó como el segundo museo mexicano mejor ubicado y el único representante del norte del país dentro del listado.

La selección fue elaborada por Worth a Journey, plataforma especializada en viajes, turismo cultural y recomendaciones de destinos internacionales. El portal analiza y clasifica sitios de interés en distintas categorías, entre ellas museos, espacios históricos, atractivos naturales, parques urbanos y restaurantes.

El reconocimiento coincide con la celebración del 27 aniversario del Museo del Desierto, que durante más de dos décadas ha desarrollado actividades de investigación científica, conservación de la biodiversidad y divulgación del patrimonio paleontológico y natural del desierto coahuilense.

La inclusión en el ranking representa un reconocimiento al trabajo de la comunidad científica, los colaboradores y los visitantes que acuden al recinto, de acuerdo con la información difundida por el museo.