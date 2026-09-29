Saltillo busca atraer congresos con su identidad vaquera

SALTILLO, COAH.- Saltillo busca consolidarse como un destino vaquero y aprovechar su identidad regional para atraer congresos, convenciones y visitantes, informó Raúl Rodarte Leos, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) Saltillo.

La estrategia incluye promover el Rodeo Saltillo, la charrería y los viñedos, además de incorporar experiencias temáticas a los programas de congresos y convenciones que llegan a la ciudad.

Rodarte Leos explicó que recientemente la OCV propuso una "noche vaquera" como actividad para los asistentes a un congreso de hidrógeno. La oficina facilitó el traslado de los participantes a una tienda especializada en productos vaqueros.

De acuerdo con el director de la OCV, entre 20 y 25 asistentes acudieron al establecimiento y generaron un consumo estimado de entre 100 mil y 150 mil pesos en botas, sombreros, cuerdas y otros artículos.

"Eso genera estos congresos, estas convenciones", señaló Rodarte Leos, al destacar que las actividades vinculadas con la identidad del destino pueden ampliar la derrama económica fuera de las sedes de los eventos.

La OCV también busca fortalecer otros segmentos turísticos, entre ellos el turismo de romance y el dirigido a adultos mayores. Para agosto del próximo año está previsto un congreso nacional de geriatría, al que se espera la asistencia de alrededor de 400 médicos.

Además, la oficina trabaja en la posibilidad de recibir un encuentro de jóvenes relacionado con premios Nobel de la Paz. El comité organizador realizará en las próximas semanas una visita de inspección, mientras la OCV mantiene acercamientos con universidades de la región.

Rodarte Leos señaló que la estrategia requiere la participación de asociaciones, cámaras empresariales y universidades, pues la OCV puede facilitar asesoría, gestión y acercamientos, pero corresponde a las organizaciones interesadas tomar la decisión de postular a Saltillo como sede.

Añadió que actualmente existe oportunidad para buscar congresos y convenciones para 2027, 2028 y 2029, de acuerdo con los planes presupuestales de los gobiernos.

El director de la OCV destacó que la promoción del destino también se alimenta de experiencias observadas en otros lugares. Durante su participación en el Congreso Nacional de la Industria de Reuniones (CNIR), en Querétaro, conoció la estrategia de Oaxaca para recibir la estafeta como sede, una dinámica que, dijo, generó interés entre los asistentes.

La apuesta de Saltillo consiste en aprovechar sus productos turísticos y convertirlos en experiencias para visitantes de congresos y convenciones, con el objetivo de fortalecer la promoción del destino y ampliar la derrama económica.