Saltillo: estímulos fiscales para recargos de impuesto Predial y más

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo informó que continúan vigentes diferentes estímulos fiscales para que las y los ciudadanos puedan ponerse al corriente con sus contribuciones.

Entre ellos se contempla el cobro de 1 peso por concepto de recargos por año, generados por el impuesto Predial.

¿Qué otros impuestos están incluidos en los estímulos fiscales?

También aplica para los conceptos del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, de los servicios por Impuesto Sobre Espectáculos, Impuesto sobre Ejercicio de Actividades Mercantiles, Recolección de Basura, Mercados y Servicio de Tránsito.

Así como a las Sanciones Administrativas y Fiscales, Servicios de Saneamiento de Aguas Residuales, por la Expedición de Licencias y/o Refrendos para la Colocación y Uso de Anuncios y Carteles Publicitarios y por los provenientes de la Ocupación de las Vías Públicas.

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que se cuenta además con un estímulo del 75 por ciento en recargos por año, generados por conceptos relativos a Establecimientos que Expendan Bebidas Alcohólicas.

¿Dónde pueden los ciudadanos regularizar sus contribuciones?

Las y los contribuyentes que deseen ponerse al corriente pueden hacerlo directamente en las cajas de la Presidencia Municipal de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas; en Desarrollo Urbano, en la Unidad Administrativa de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas.

En el Mercado Juárez de lunes a sábado de 9:00 a 18:00 horas; en la Central de Autobuses de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas; así como en Soriana San Isidro y Plaza Patio, ambos con horario de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y sábado de 9:00 a 13:00 horas.