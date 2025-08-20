Presidencia Municipal de Saltillo ofrece descuentos en recargos del ISAI

La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, invitó a las y los ciudadanos a aprovechar los últimos días de estímulos fiscales en los recargos generados por el Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, ISAI.

Señaló que los estímulos estuvieron vigentes en el mes de julio y se mantuvieron también durante este mes de agosto.

Lissette Álvarez Cuéllar informó que dichos estímulos van desde el cobro de un peso por cada año de recargos generados, o bien, desde un 20 y hasta un 50 por ciento de descuento en los recargos por año generados.

Quienes deseen aprovechar los estímulos fiscales para el ISAI pueden acudir de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde de lunes a viernes en las cajas de la Presidencia Municipal de Saltillo ubicada en el bulevar Francisco Coss 745, Zona Centro.

"Estos estímulos, así como otros que se han brindado como con el Predial, se llevan a cabo con el respaldo del alcalde Javier Díaz y el Cabildo de Saltillo, con el objetivo de apoyar la economía de los contribuyentes y que se pongan al corriente en sus compromisos fiscales", dijo.

Mencionó además que, a través de estos rubros, el Gobierno Municipal de Saltillo trabaja para brindar servicios públicos de calidad, realizar obras públicas y fortalecer las tareas de seguridad, entre otros.