Javier Díaz reconoce labor del Cuerpo de Bomberos en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Al asistir al pase de lista y revista del Cuerpo de Bomberos, el alcalde Javier Díaz González reconoció la entrega, el profesionalismo y el trabajo que realizan todos los días en la ciudad.

Mencionó que a finales del próximo mes se hará entrega de uniformes al total de los elementos, además de analizar los tabuladores para incrementar sus prestaciones y condiciones laborales.

"Las y los saltillenses nos sentimos muy orgullosos de ustedes. Son mujeres y hombres valientes, preparados y comprometidos que protegen la vida, el patrimonio y la tranquilidad de las familias saltillenses", dijo.

Javier Díaz recordó que en el 2025 se entregó la Presea Saltillo al Honorable Cuerpo de Bomberos, como un reconocimiento a su gran labor.

"El año pasado iniciamos con congelamientos y tuvimos saldo blanco, y luego vinieron una gran cantidad de incendios en diferentes partes del municipio; prácticamente nos fuimos al doble de 2024. Y ahí siempre estuvo el Cuerpo de Bomberos", refirió el presidente municipal.

Francisco Martínez Ávalos, director de Protección Civil y Bomberos, informó que durante el 2025 se atendieron 2 mil 51 incendios en lotes baldíos y arroyos, 539 incendios estructurales y 242 incendios en vehículos.

Además, se realizaron otras labores de apoyo a la población en las seis estaciones, como 943 atenciones prehospitalarias, 763 fugas de gas, 278 fugas en tuberías, 141 accidentes vehiculares, 46 rescates de personas, cinco rescates de montaña, 419 servicios preventivos para eliminar riesgos por derrames, 143 escuelas visitadas con pláticas, 369 reportes de panales de avispas y 48 servicios para rescatar mascotas.

"Las mujeres y hombres del Cuerpo de Bomberos siempre están listos para auxiliar a la población", refirió Francisco Martínez Ávalos.

El pase de lista en la Estación 6 de Bomberos estuvo a cargo del capitán José Sóstenes Torres Aguirre.

Durante el evento estuvieron presentes Francisco Saracho Navarro, secretario del Ayuntamiento; Ramiro Durán García, subsecretario de Protección Civil de Coahuila; el capitán Gustavo Hernández Montez, en representación del general brigadier de Estado Mayor Presidencial Francisco Acuña Díaz, coordinador estatal de la Guardia Nacional; el teniente coronel de Infantería Ponciano Hernández Martínez, segundo comandante del 69 Batallón de Infantería; y Eduardo Medrano Aguirre, regidor presidente de la Comisión de Seguridad.

Además de Alejandro Villarreal, presidente del Patronato de Bomberos; el capitán Julio César Medrano Moreno, subdirector del Cuerpo de Bomberos; la capitana Gisela Zul Fuentes, coordinadora operativa del Cuerpo de Bomberos; así como integrantes del Consejo Municipal de Protección Civil.

Al finalizar el pase de lista y revista, el alcalde Javier Díaz compartió con las y los elementos del Cuerpo de Bomberos la tradicional rosca de Reyes.

"Deseándoles siempre lo mejor para ustedes y sus familias durante este año. Gracias por su disciplina, su preparación y su compromiso permanente", dijo.

Javier Díaz mencionó que cuentan con el Gobierno Municipal para seguir fortaleciendo su labor durante el 2026.