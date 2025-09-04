Manolo Jiménez Salinas reconocido en ceremonia de Galardones RED 2025 del PRI Coahuila

En una emotiva ceremonia cargada de orgullo y entusiasmo, donde se reconoció el trabajo de Manolo Jiménez Salinas en beneficio de la juventud, el Comité Directivo Estatal del PRI en Coahuila celebró la entrega de los Galardones RED 2025, un reconocimiento a las y los jóvenes priistas que han destacado por su compromiso, liderazgo y aportaciones al desarrollo del partido y del estado.

El evento fue encabezado por Carlos Robles Loustaunau, presidente del PRI Coahuila, quien dirigió un mensaje de respaldo y confianza a las nuevas generaciones priistas.

"Hoy estamos reunidos para reconocer a quienes representan la fuerza, la energía y la visión de futuro de nuestro partido: nuestras juventudes priistas. Cada uno de ustedes es ejemplo de talento, de compromiso y de capacidad. Ustedes son la prueba de que el PRI tiene presente, pero sobre todo tiene futuro", expresó Robles Loustaunau.

Durante su intervención, destacó el papel fundamental que juega el gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quien calificó como "el mejor gobernador de México" y "el gobernador de los jóvenes", al subrayar su compromiso con políticas públicas que generan oportunidades reales para este sector.

"Manolo Jiménez es un hombre que da la cara por su gente, que garantiza la seguridad y la paz con firmeza y resultados, que construye un estado fuerte con grandes obras y mejora todos los días con programas sociales que llegan a cada rincón del estado", señaló.

A su vez, Iván Terashima Zamora, secretario de juventud del CDE del PRI Coahuila, aseguró que la juventud priista está más viva y activa que nunca.

"Los Galardones RED Coahuila 2025 son más que un reconocimiento: son un recordatorio de que la juventud priista está dispuesta a asumir el reto de construir un mejor futuro", dijo.

Reconoció también el respaldo del presidente estatal del PRI y del gobernador Manolo Jiménez, por apostar por la juventud como pilar del presente y no sólo del futuro.

"Aquí las y los jóvenes no solo participamos: lideramos, proponemos y construimos", afirmó.

Por su parte, Gabriel Elizondo Pérez, galardonado con el mérito Luis Donaldo Colosio, subrayó el respaldo decidido que las juventudes coahuilenses han recibido por parte del gobernador Manolo Jiménez.

"Gracias al liderazgo de nuestro gobernador, hoy las y los jóvenes en Coahuila tenemos un lugar en la toma de decisiones, espacios de participación real y una agenda de futuro que se construye con nosotros, no sin nosotros. Esa confianza es la que hoy nos impulsa a seguir trabajando y demostrando que la juventud priista está lista para dar resultados", aseguró.