Gerardo Aguado propone análisis para reconstruir el PAN en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Tras la pérdida del registro del Partido Acción Nacional (PAN) en Coahuila luego de los resultados obtenidos en la pasada elección de diputaciones locales, el diputado local Gerardo Aguado afirmó que el partido debe realizar un análisis profundo de las causas que lo llevaron a esta situación, pero avanzar también hacia acciones concretas para su reconstrucción.

El legislador señaló que los resultados adversos no corresponden únicamente al último proceso electoral, sino a una problemática que Acción Nacional arrastra desde hace varios años, por lo que consideró indispensable emprender un ejercicio serio de autocrítica, introspección y evaluación con la participación de todos los sectores de la militancia. "Mucho tiempo para lamentarnos no hay. Sí debemos hacer un estudio de qué nos ha llevado a los resultados que hemos tenido en las últimas elecciones. Es un tema que venimos arrastrando desde hace años y requiere un análisis serio y en unidad", expresó.

Aguado sostuvo que en este proceso deben escucharse todas las voces del partido, desde los liderazgos históricos hasta la militancia que nunca ha ocupado un cargo público, al considerar que todas las opiniones tienen el mismo valor para definir el futuro de Acción Nacional. El diputado indicó que uno de los principales reclamos que recogió durante sus recorridos de campaña fue la falta de cercanía de los partidos políticos con la ciudadanía. Explicó que, al visitar colonias y secciones electorales de su distrito, una de las demandas más recurrentes fue que representantes y dirigentes mantengan una presencia constante en las calles para escuchar las necesidades de la población. "La gente quiere vernos en las calles. No hay que buscar explicaciones complicadas cuando una de las respuestas es muy sencilla: quieren que los partidos estén presentes, escuchando y representando sus inquietudes de manera permanente", señaló.

Añadió que los partidos deben construir sus agendas junto con la ciudadanía, trabajando de manera coordinada con empresarios, cámaras empresariales, organizaciones civiles, colectivos, asociaciones, habitantes de colonias y comunidades rurales. "Hoy la política no se entiende sin el respaldo de los ciudadanos. Tenemos que trabajar con todos los sectores de la sociedad para construir una agenda que realmente los represente", manifestó.

Respecto al futuro del PAN, Aguado aseguró que el partido podrá reconstruirse, aunque reconoció que será un proceso que requerirá tiempo, diálogo y acuerdos internos. Indicó que el análisis debe realizarse con profundidad e incorporar las distintas visiones de quienes han participado en campañas, ocupado cargos públicos o colaborado desde otras responsabilidades partidistas, con el fin de identificar las causas de los resultados y definir una ruta de recuperación. Asimismo, insistió en que la prioridad debe ser fortalecer la unidad interna y evitar la búsqueda de responsables individuales por la derrota electoral: "Más allá de señalar culpables, lo importante es construir consensos y una agenda común. La derrota es multifactorial y no puede atribuirse a una sola causa", afirmó.

El legislador consideró también que Acción Nacional debe recuperar la esencia y los principios que le permitieron consolidarse como una fuerza política relevante en la entidad, al tiempo que abre espacios a nuevos militantes y ciudadanos interesados en participar en la vida pública. Afirmó que uno de los factores que pudieron contribuir a la crisis partidista fue el cierre gradual a la incorporación de perfiles provenientes de la sociedad civil: "Hoy más que nunca el PAN tiene que abrirse a los ciudadanos. Hacer un partido cada vez más cerrado también nos mermó y es parte de los factores que debemos analizar", comentó.

Sobre las alianzas electorales, señaló que no considera que sean por sí mismas la causa de los malos resultados. Sin embargo, reconoció que el partido debe reflexionar sobre las decisiones adoptadas en esa materia y evaluar si en algunos momentos contribuyeron a diluir la identidad panista. Finalmente, subrayó que el PAN no puede prolongar indefinidamente su etapa de reflexión debido a la cercanía de futuros procesos electorales, por lo que llamó a reorganizarse con madurez, eficiencia y unidad. "Tenemos que levantarnos, sacudirnos el polvo y seguir adelante, como lo ha hecho el partido a lo largo de su historia. La reflexión es necesaria, pero ahora debemos pasar de la reflexión a la acción", concluyó.