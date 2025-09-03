Intensifican trabajos de reconstrucción en la calle Rayón de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal y maquinaria pesada intensifican sus labores de reconstrucción sobre la calle Rayón, en el Distrito Centro de la ciudad.

Con el objetivo de dar respuesta y atender las necesidades de las y los vecinos del sector, el Gobierno de Saltillo refuerza los trabajos en una primera etapa, de remoción de escombros, basura acumulada y desechos orgánicos en el sector afectado por las recientes lluvias en la localidad.

Este miércoles, a través de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, maquinaria pesada labora en el tramo que comprende de la calle General Ramón Corona a la avenida Presidente Cárdenas, donde se desbordó el canal pluvial que corre paralelo a esta vialidad y que dañó la carpeta asfáltica.

Estas acciones se suman a las que lleva a cabo el Ayuntamiento de Saltillo en el fraccionamiento Balcones de la Aurora, con la reconstrucción del talud del canal pluvial La Aurora, así como las realizadas de manera reciente en la calle Mariano Abasolo, en el tramo entre las calles Francisco Márquez y Libertad; en la entrada al fraccionamiento Las Teresitas, en el bulevar Luis Donaldo Colosio, así como en las afectaciones en la calle Río Nazas, de la colonia González Cepeda, entre otros sitios más.

Asimismo, para mejorar la movilidad urbana e incrementar la seguridad vial de peatones y automovilistas, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas del programa "Aquí Andamos" trabajan de forma permanente para eliminar los baches en los sectores sur, oriente, poniente, Distrito Centro y norte de la ciudad.

Ejemplo de esto, las acciones de bacheo realizadas este miércoles en el sentido norte a sur de circulación en la vialidad lateral del bulevar Venustiano Carranza, a la altura del fraccionamiento Valle Las Palmas.

De manera simultánea y en respuesta a las peticiones de la ciudadanía a través del número del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, cuadrillas municipales bachearon sobre la calle Santander, de la colonia Asturias, al norponiente de la ciudad.

Impulsa Saltillo el amor a las actividades al aire libre

A fin de impulsar el amor a las actividades al aire libre y reforzar los lazos entre la comunidad, personal de "Aquí Andamos" atendieron diferentes plazas públicas de los diversos sectores del oriente de Saltillo.

Personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable limpiaron y deshierbaron la plaza pública de la colonia Mirasierra, entre las calles Cofre de Perote y Tacana.

Asimismo, otra cuadrilla intervino con acciones similares en la plaza pública que se ubica entre las calles Yuriria, Lagos y Cuitzeo, de este mismo sector habitacional al oriente de la capital de Coahuila.

Dentro de las acciones implementadas por el alcalde Javier Díaz González en su programa "Colonias al 100", personal municipal, así como del DIF Saltillo impartieron los cursos de cocina, así como de repostería en el centro comunitario Valle de San Antonio, ubicado entre las calles Valle Hermoso y Las Rosas, al poniente de la ciudad.