Recortan 800 mdp a UAdeC

SALTILLO, COAH.- Más de 800 millones de pesos es el recorte de recursos que el Gobierno Federal ha eliminado para los rubros de infraestructura y mantenimiento de la Universidad Autónoma de Coahuila; así lo dio a conocer el Rector de la Máxima Casa de Estudios, Salvador Hernández Vélez.

“A estos recursos extraordinarios que se dejaron de recibir en la universidad, se suma lo correspondiente a la partida U-081, que se utilizaba para realizar los pagos de los trabajadores jubilados y pensionados”, añadió el Rector.

Hernández Vélez dijo también que durante el año 2023, el recurso para la UA de C ascendió a alrededor de 2 mil 900 millones de pesos; sin embargo, la Federación debió entregar un 10 por ciento más para hacer frente a la inflación: “Nos faltan también casi 200 millones más para invertir en infraestructura, porque los edificios requieren de mantenimiento y no se pueden construir con recursos del presupuesto ordinario”.

El rector de la Máxima Casa de Estudios en Coahuila destacó que durante la próxima discusión del Presupuesto Federal para 2024, sus homólogos de las universidades públicas de todo México esperan que se logre un incremento en el presupuesto ordinario que esté por encima de la tasa de inflación: “Son alrededor de 800 millones de pesos los que recortaron del presupuesto, además de la partida extraordinaria U-081; en los últimos cinco años esa partida era no sólo para nosotros, sino para todas las 35 universidades públicas autónomas”, finalizó Salvador Hernández Vélez.