Recuperación hotelera en Saltillo: Enrique López reporta 46% de ocupación

SALTILLO, COAH.- La actividad hotelera en Saltillo mostró señales de recuperación en septiembre, al cerrar con 46 % de ocupación y una derrama económica cercana a 200 millones de pesos vinculada al hospedaje, informó Enrique López, presidente de la OCV Saltillo.

Durante el mes se registraron 57 mil cuartos noche vendidos en la región, con una tarifa promedio de mil 693 pesos, lo que representó ingresos por 96.7 millones de pesos únicamente por concepto de hospedaje.

López explicó que, al aplicar una estimación conservadora de derrama equivalente al doble de los ingresos por alojamiento, el impacto económico alcanzó cerca de 200 millones de pesos durante septiembre.

El resultado también permitió acercarse a los niveles registrados en septiembre de 2025. De acuerdo con el presidente de la OCV Saltillo, únicamente faltaron 778 cuartos noche para igualar la cifra del mismo mes del año pasado.

"Ya vemos una aceleración, leve recuperación de la ocupación", señaló López al referirse al comportamiento reciente del sector.

En el acumulado de enero a septiembre, Saltillo registró la venta de 441 mil cuartos noche, con una ocupación promedio de 45 % y una tarifa de mil 680 pesos.

Estos resultados representaron una derrama de 741 millones de pesos por hospedaje, que al multiplicarse por dos, como estimación conservadora, equivale a alrededor de mil 400 millones de pesos.

Sin embargo, el acumulado mantiene una diferencia de 63 mil 270 cuartos noche menos respecto al mismo periodo del año anterior.

López relacionó esta disminución con temas del T-MEC, cambios gubernamentales y la desaceleración económica mundial y local.

Indicó que la recuperación comenzó a observarse desde finales de julio y anticipó una ocupación cercana al 60 % para octubre.

El incremento esperado estará respaldado por la agenda de eventos en Saltillo y la región. Entre ellos mencionó el rodeo, para el que se esperan más de 200 mil asistentes, de los cuales entre 10 y 15 % serían visitantes foráneos.

También se realizarán Spooky Town, eventos de AMHE y Canacintra, además de conciertos, entre ellos uno de Alejandro Sanz.

En conjunto, la OCV Saltillo estima una asistencia de entre 300 mil y 350 mil personas durante este bimestre, lo que favorecería la ocupación hotelera.

Para el cierre del año, la organización prepara paquetes con descuentos de entre 10 y 15 % sobre la tarifa pública, además de promociones que incluyen desayunos y pases a museos, como el Museo del Desierto.

López señaló que diciembre suele ser un mes de baja actividad para la región, por lo que las promociones buscan incentivar el turismo durante esa temporada.

Como parte de la estrategia de promoción, la OCV actualizó su plataforma vivelonsaltillo.com.mx, donde los visitantes pueden consultar atractivos y diseñar rutas en Saltillo y Arteaga de acuerdo con el tiempo disponible, con apoyo de herramientas de geolocalización.