Saltillo reforesta la Sierra de Zapalinamé: 20 mil pinos plantados

SALTILLO, COAH.- Saltillo mantendrá la reforestación de la Sierra de Zapalinamé, donde este año se estima la plantación de entre 20 mil y 25 mil pinos mediante esfuerzos conjuntos, informó Emmanuel Olache, titular de Medio Ambiente de Saltillo.

El funcionario señaló que el municipio realizó dos jornadas de reforestación durante la temporada de lluvias: una con 5 mil ejemplares y otra con mil 200. En total, dijo, la administración municipal plantó alrededor de 6 mil 500 pinos.

A estos trabajos se suman las acciones de Profauna, Aguas de Saltillo, Yo Soy Zapalinamé, Apoya tu Bosque Local, empresas y particulares.

"Cada año reforestamos a Zapalinamé (...) y no vamos a dejar de reforestar Zapalinamé. Es una parte prioritaria", afirmó Olache.

Explicó que las labores de reforestación de esta temporada están por concluir en áreas urbanas, ejidales y serranas, pero adelantó que el próximo año continuarán los trabajos en la Sierra de Zapalinamé.

Olache advirtió que la recuperación de la zona no depende únicamente de plantar árboles, pues también se requieren acciones para favorecer la captación y retención de agua.

Entre las alternativas mencionó proyectos de "ciudad esponja", jardines de retención y jardines de lluvia, además del mantenimiento de los suelos y la incorporación de otras especies vegetales.

El funcionario consideró que no se debe sobrepoblar de árboles la sierra, debido a que una concentración excesiva de vegetación puede incrementar el material combustible y, con ello, el riesgo ante incendios forestales.

"Tampoco podemos llenar de árboles y sobrepoblarlos porque (...) cuando hay un incendio forestal es mucho más material combustible", señaló.

Por ello, planteó complementar la reforestación con compactación de suelos y plantas cuyas raíces permitan una mayor retención de agua, además de los pinos que ya existen y los nuevos ejemplares que se han incorporado a la zona.