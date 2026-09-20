Javier Díaz impulsa reforestación en Saltillo con más de 80 mil árboles

SALTILLO, Coahuila.- El Ayuntamiento de Saltillo mantiene una estrategia permanente de reforestación y conservación ambiental en coordinación con el gobierno del estado, sector privado y sociedad civil, iniciativa que suma la siembra, producción e incorporación de más de 80 mil árboles y plantas en la capital coahuilense.

Durante una jornada de arborización en el Bosque Lineal Urbano, ubicado sobre el bulevar Fundadores en el sector Magisterio, el alcalde Javier Díaz González informó que el municipio ha registrado la reforestación directa de más de 30 mil ejemplares, la producción de más de 33 mil plantas en el vivero municipal y la recepción de más de 17 mil vegetales mediante donaciones y compensaciones ambientales.

"El cuidado del medio ambiente ha sido fundamental en esta administración y buscamos sumar cada día más las labores de reforestación por todos los sectores de Saltillo", afirmó Díaz González.

En la actividad realizada este sábado se plantaron 60 árboles de especies adaptadas a la región, entre ellas mezquite, retama, anacahuita, fresno, anacua y palo blanco, dentro del programa "Buen Vecino". La jornada contó con la participación de María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva del estado, así como de la asociación civil Ecopil, vecinos del sector y ejecutivos de Grupo Bimbo.

El edil destacó que la capital se incorporó a la campaña estatal "Verde Verde Coahuila 2026", mediante la cual el gobierno encabezado por Manolo Jiménez Salinas entregó más de 6 mil árboles a Saltillo. Asimismo, resaltó la aportación de la iniciativa privada, como la donación de 6 mil 250 pinos piñoneros por parte de la empresa RIC ENERGY para la restauración de 10 hectáreas en el Cañón de San Lorenzo, y la entrega de más de 50 ejemplares por parte de General Motors para el bulevar Fundadores.

En el evento participaron Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable municipal; Alejandra Máynez, directora de Conservación de la Secretaría de Medio Ambiente estatal, junto con representantes comunitarios y corporativos.