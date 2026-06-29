Javier Díaz González refuerza reforestación y limpieza en Saltillo

SALTILLO, COAH.- El alcalde Javier Díaz González reforzó las acciones de reforestación, limpieza y mantenimiento de espacios públicos en diversos sectores de la ciudad como parte de la estrategia para fortalecer el entorno urbano y mejorar la calidad de vida de las familias saltillenses.

A través del programa Bosques Urbanos Lineales y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas municipales realizaron una jornada de reforestación sobre el camellón central del bulevar Antonio Cárdenas, a la altura de la colonia 26 de Marzo.

Durante estas acciones se plantaron árboles de la especie Encino Siempre Verde con el objetivo de fortalecer la biodiversidad, generar más áreas de sombra y contribuir al cuidado del medio ambiente.

Javier Díaz González destacó que la reforestación forma parte de una política permanente orientada a construir una ciudad más sustentable. "Cada árbol sembrado representa una inversión en el futuro y una mejor calidad de vida para todas las familias", señaló el Alcalde.

Como parte de las labores integrales de mantenimiento urbano, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó trabajos de limpieza profunda, deshierbe y conservación de áreas verdes en Paseo de la Reforma, en el tramo comprendido entre Prolongación Francisco de Urdiñola y el periférico Luis Echeverría Álvarez.

Asimismo, cuadrillas municipales atendieron la plaza pública de la colonia Jardines Coloniales, ubicada entre las calles Las Rejas, Adoquines y Barandales, donde efectuaron limpieza integral, retiro de maleza y deshierbe.

Acciones similares se desarrollaron en la Plaza La Democracia, localizada en la colonia Latinoamérica, entre las calles Francisco Márquez, Agustín Melgar y Mariano Abasolo, con trabajos de poda, limpieza y mantenimiento de áreas verdes.

El Alcalde reiteró que su administración mantiene una estrategia de atención permanente a los espacios públicos y recordó a la ciudadanía que puede reportar servicios municipales a través del asistente virtual Saltillo Fácil, en el número 844-160-08-08.